Nici o oferta la licitatia pentru construirea pasajului din zona Palatului Culturii

Desi au existat companii interesate de licitatia in valoare de 23 de milioane de lei (fara TVA) lansata de Primaria Municipiului Iasi pentru realizarea unui pasaj subteran in zona Palatului Culturii din Iasi, la finalul licitatiei nu a existat nici o oferta concreta depusa. Principalele motive invocate de firmele care si-au aratat interesul de a participa la licitatie dar care nu au depus o oferta pentru proiectarea si constructia Pasajului A.Panu au fost lipsa unui studiu arheologic in zona respectiva, precum si suma oferita de autoritati, considerata de unele companii „nerealista”, in contextul…