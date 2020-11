Stiri pe aceeasi tema

- Cinci membri ai familiei unei tinere bosniace musulmane care a fost rasa in cap si batuta de ei in august, la Becancon, pentru ca avea o relatie cu un sarb crestin, au fost expulzati sambata de Franta, ei fiind trimisi la Sarajevo, a anuntat ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, potrivit AFP.

- Soția lui Dinu Maxer le-a marturisit fanilor sai prin ce clipe groaznice a trecut. Artista a detaliat trairile intense de care a avut parte și le-a transmis un mesaj femeilor care s-au aflat in stadiul in care nu puteau ramane insarcinate – sa nu-și piarda speranța. Deea Maxer, momente de panica. Artista…

- Simona Halep nu este pasionala doar pe terenul de tenis, ci și cu iubitul! Sportiva și afaceristul Toni Iuric se iubesc ca doi adolescenți, iar momentele de tandrețe in public nu lipsesc niciodata. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele cuplului, in timp ce lua cina la un restaurant din Capitala.

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat luni ca in cadrul institutiilor publice mastile trebuie purtate cu mai multa rigurozitate, mentionand ca a solicitat DSP-urilor sa faca verificari in acest sens. "In institutiile publice, in general, rigoarea trebuie sa fie mai mare. In intalnirea…

- Femeile care vor sa ramana insarcinate ar putea beneficia de doua proceduri gratuite de fertilizare in vitro, iar gravidele care provin din mediile defavorizate și femeile cu posibilitați materiale reduse ar putea beneficia de un pachet minim de servicii medicale acordat in mod gratuit, scrie intr-o…

- Lora, regulile din Bali nu se aplica și in Romania! Artista, cu masca la gura și Ghenu, cu pantalonii in vine, surprinși in timp ce incalca legea! Paparazzii Spynews.ro, pe urmele celor doi!

- Mihai Mincu, supranumit ”prințișorul din Dobroești”, a fost sufletul petrecerii intr-un club de pe litoral. Ginerele lui Gigi Becali, insoțit de soția lui, Teodora, dar și de sora acesteia, Alexandra, s-au simțit foarte bine in locația de fițe de la mare, unde au fost surprinși de paparazzi, care i-au…

- Astazi sistemul medical din RM a mai pierdut un specialist, este vorba de medicul Mihail Preotesa. Acum patru zile soția sa a scris pe Facebook un mesaj plin de durere in care spunea ca familia sa trece printr-un adevarat calvar. În urma infectarii cu noul coronavirus înca un…