Nici acum nu imi revin/Pasarile topaiau prin colivie: Cutremurul care i-a speriat pe austrieci dupa miezul noptii

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 a avut loc sambata dimineața in județul Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la ora 6:42 in zona seismica Vrancea, și a avut magnitudinea de 3,3. Cutremurul s-a produs la adancimea de 120 de kilometri.…

- Ungaria va renunța la o parte din restricțiile sanitare numai dupa ce va fi vaccinata un sfert din populația țarii, adica 2, 5 milioane de oameni. In Olanda, numarul persoanelor infectate a crescut cu 20% fața se saptamana trecuta.

- Pompierii de la Detasamentul Targoviste au lichidat un incendiu izbucnit vineri, in jurul orei 23.00, in secretariatul Colegiului National Economic „Ion Ghica”. Sistemele de alerta in caz de incendiu au facut diferenta si au evitat pagube de milioane de lei.

- Municipiul Timisoara si patru comune periurbane vor intra in carantina, de la miezul noptii de duminica spre luni, din cauza ratei mari de infectare cu SARS-CoV-2. Potrivit Prefecturii Timis, dupa analiza atenta a tuturor datelor primite din partea Directiei de Sanatate Publica Timis si a specialistilor…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 a avut loc sambata, la ora locala 23:13, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 126 de kilometri, iar intensitatea in zona…

- Un grav accident rutier a fost anuntat, putin inainte de miezul noptii, la Dispeceratul Integrat ISU Dobrogea Constanta.Potrivit apelantului intre Valea dacilor si Medgidia a avut loc un accident soldat cu doua victime incarcerate, care au nevoie de ingrijiri medicale de specialitate.Trebuie spus ca…

- SUMAL 2.0, noul sistem informațional de urmarire a materialului lemnos, despre care ministrul Mediului spune ca va diminua posibilitatea de a fura din padure, devine operațional la noapte. SUMAL 2.0, pus in funcție de la noapte Din noaptea de sambata spre duminica, de la ora 00.00, SUMAL 2.0, sistemul…

- Doi tineri, in varsta de 18 ani, au fost reținuți dupa ce noaptea trecuta au dat buzna intr-un magazin de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și au sustras mai multe telefoane. Unul a fost reținut de un angajat al INSP, care se afla la sediul Primariei, celalalt insa a reușit sa paraseasca locul infracțiunii,…