Nicholas David Ionel a fost invins de austriacul Filip Misolic cu 6-3, 6-3, marti, in prima runda a turneului challenger de la Split (Croatia), dotat cu premii totale de 73.000 de euro. Ionel (20 ani, 218 ATP) s-a inclinat dupa aproape doua ore de joc (1 h 50 min) in fata favoritului numarul sase (21 ani, 143 ATP). Misolic si-a luat revansa in fata romanului, care a castigat prima lor confruntare, anul trecut, in sferturi la Sibiu (challenger), cu 6-2, 6-3. Nicholas David Ionel, care s-a ales cu 720 de euro pentru participare, va continua la dublu, unde face pereche cu Alexandru Jecan, cei doi…