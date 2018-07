Stiri pe aceeasi tema

- Mii de nicaraguani au format miercuri un lant uman pe drumul de la Managua la Masaya pentru a cere plecarea presedintelui Daniel Ortega si incetarea violentelor, care au facut, marti, in nordul tarii, un mort in confruntarile dintre opozanti si fortele de ordine, relateaza AFP. Fluturand…

- Mii de nicaraguenilor au manifestat sambata in intreaga tara pentru a cere demisia presedintelui Daniel Ortega in timp ce in Managua, doua persoane a fost ucise si unsprezece ranite de focuri de arma trase impotriva demonstrantilor. Protestatarii cer, de asemenea, ca sa se faca dreptate dupa moartea…

- Argentina este practic paralizata luni de o greva generala de 24 de ore la apelul principalelor sindicate, pentru a protesta fața de politica guvernamentala și de incheierea unui acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI), scrie AFP.

- Angajati din unitati sanitare si institutii de asistenta sociala din toata tara au participat la greva de avertisment declansata luni, despre care au spus ca este ultimul pas inaintea grevei generale anuntate pentru 11 mai. Aceștia spera ca Guvernul a inteles dimensiunea crizei pe care a declansat-o…

- La Brașov, salariații care spera sa-și faca dreptate prin seria de proteste, au purtat banderole albe și au anunțat conducerile unitaților spitalicești ca sunt deciși sa intre in greva generala. „In fața unitaților sanitare din municipii și orașe, timp de 2 ore și avertizarea conducerii unitații ca…

- Greva de avertisment în sanatate va avea loc în 7 mai, iar greva generala pe 11 mai, a anuntat Sanitas. ”Noi am înaintat propunerile noastre si consideram în continuare ca fara modificarea Legii nu merge sa stingem conflictul. Pare ca…

- Reprezentantul studentilor din Consortiul „ Universitaria“, Horia Onita, si presedintele Senatului Universitatii din Bucuresti, Marian Preda, au vorbit la Adevarul Live despre efectele taierii locurilor bugetate si solutiile la care vor sa recurga pentru a-i ajuta pe studenti.

- Sindicalistii din Sanatate decid, vineri, daca vor declansa greva generala in sistemul de sanatate. Acestia sunt nemultumiti de regulamentul de sporuri si de faptul ca veniturile cadrelor medicale au scazut in loc sa creasca, fapt confirmat si de ultimele statistici ale Institutului National de Statistica.…