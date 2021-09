Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Timis, Alin Nica, a anuntat pe pagina sa de Facebook, ca a votat rezolutia de sustinere pentru premierul Florin Citu si a aratat ca intreg conflictul national cu partenerii de coalitie de la USR PLUS ”s-a nascut din rezistenta PNL la santaj” si ca acestia au cerut lucruri care nu…

