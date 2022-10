Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul lansarilor de toamna in lumea gaming -ului este acum in plina desfașurare și, ca un semn care marcheaza acest lucru in fiecare an, a venit și lansarea noului joc din seria FIFA , a celor de la EA. De data aceasta insa, insemnatatea sa este puțin diferita, pentru ca putem foarte bine sa vorbim…

- Sezonul lansarilor de toamna in lumea gaming -ului este acum in plina desfașurare și, ca un semn care marcheaza acest lucru in fiecare an, a venit și lansarea noului joc din seria FIFA , a celor de la EA. De data aceasta insa, insemnatatea sa este puțin diferita, pentru ca putem foarte bine sa vorbim…

- Starul brazilian Neymar a marcat al 109-lea sau gol pentru Paris Saint-Germain, in partida castigata cu scorul de 3-0 pe terenul formatiei FC Toulouse, miercuri seara, in etapa a 5-a din Ligue 1, si a urcat pe locul al patrulea in clasamentul all-time al golgheterilor clubului din capitala Frantei,…

- „Hello Chef” revine la Antena 1 cu o invitație plina de savoare, care ii va purta pe telespectatori intr-o aventura gastronomica ce va combina cele mai diverse gusturi și rețete. Astfel, din 28 august, in fiecare duminica, de la ora 14:00, Chef Roxana Blenche și Carmen Bruma dau startul sezonului 4…

- ROMANIA - ANGLIA 3-2. Primul „11” aliniat impotriva Angliei la CE 2000 a conținut jucatori proveniți exclusiv de la cluburi de afara, iar 8 dintre ei evoluau in campionatele din Italia, Spania, Germania, Anglia și Olanda, ceilalți 3 provenind de la granzii Turciei, Galata și Fener, plus Stelea din liga…

- UEFA a anunțat oficial ca pentru sezonul 2022-2023 vor fi testate locurile in picioare pe stadioanele din Germania, Franța, Anglia, Spania și Italia. Forul european menționeaza ca in competițiile organizate de UEFA, aceasta regula va putea fi respectata pana in semifinale, finala fiind exclusa. Aceasta…

- Este dovedit faptul ca in practicarea vanatorii, atunci cand mai multe persoane vaneaza intr-un grup, imbracamintea si accesoriile de protectie permit identificarea rapida a tuturor persoanelor implicate in vanatoare, astfel incat utilizarea lor este esentiala pentru a evita accidentele.Culorile…