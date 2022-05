Stiri pe aceeasi tema

- Ca sa poți sa iți cumperi o bautura racoritoare sau o gustare de la un mic magazin mixt aflat intr-o zona extrem de turistica din China trebuie sa depui ceva efort, mai exact sa urci 120 de metri pe o stanca verticala.

- Mourad Lamrabatte (31 de ani), un fost fotbalist olandez, a decedat in timpul vacanței pe care o petrecea in Mallorca, alaturi de soția și cei doi copii ai sai. Fost jucator la Vitesse, Lamrabatte a murit dupa ce s-a aruncat de pe o stanca inalta de 35 de metri, sub privirile impietrite ale familiei…

- Pare incredibil, dar este adevarat! Pe Transalpina, pe anumite sectoare de drum, zapada are peste 2 metri inaltime in prima decada a lunii mai. Ca urmare, drumarii deszapezesc Transalpina, pe sectorul de drum cuprins intre Ranca și Obarșia Lotrului. Articolul VIDEO: Drumul din Romania unde zapada are…

- PSG a invins-o pe Marseille, scor 2-1, in derby-ul rundei #32 din Ligue 1. Intr-o atmosfera relaxata pe Parc des Princes, galeria lui OM fiind interzisa la meci, PSG și-a respectat blazonul și s-a impus in fața marilor rivali. PSG - Marseille 2-1 in Le Classique Defensiva lui OM a rezistat mai puțin…

- Tony Chapron, fost arbitru francez, cu meciuri in Champions League și Ligue 1, a recunoscut ca de-a lungul carierei a validat goluri litigioase doar pentru ca veneau in urma unor execuții spectaculoase. Arbitrul retras in 2018 a oferit și un exemplu concret. In 2015, intr-un meci dintre Marseille și…

- Procurorii DIICOT au reținut patru persoane, fiind acuzate ca au inființat doua culturi de canabis. Oamenii au gasit plantele deja ajunse la maturitate, masurand aproape 4 metri inalțime. Unde au fost descoperite plantele de canabis In cursul zile de astazi, procurorii DIICOT, alaturi de ofițerii de…

- Miliardarii de la Newcastle sunt interesați sa-l aduca pe Neymar (30 ani) in Premier League, mai ales ca superstarul brazilian nu trece printr-un moment bun la PSG, acolo unde este contestat de fani. Dupa ce a fost eliminata din Champions League de Real Madrid, pentru PSG a urmat o perioada foarte complicata.…

- Moussa Diaby (22 ani), atacantul celor de la Bayer Leverkusen, este pe lista bogaților de la Newcastle. Francezul ar putea ajunge in Anglia din vara. Dupa ce Newcastle a fost preluata de Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, posibilitațile financiare au crescut considerabil, precum…