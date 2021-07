Stiri pe aceeasi tema

- In octombrie 2014, un videoclip al gimnastei Larisa Iordache a devenit viral. O salvase pe americanca Simone Biles de o albina, scrie Maggie Astor, de la New York Times, intr-un anplu articol despre cariera Larisei Iordache. Amandoua stateau pe podiumul campionatelor mondiale din China pentru a-și primi…

- Larisa Iordache se afla in aceste zile la Jocurile Olimpice de la Tokyio 2020. Presa americana reamintește publicului despre un moment inedit de acum 7 ani, moment care le-a avut in prim plan pe gimnasta romana și pe americanca Simone Biles. Celebra publicație The NewYork Times ii aduce un elogiu, dar…

- ​Federatia Româna de Gimnastica a anuntat, miercuri, ca Larisa Iordache va concura doar la bârna la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din cauza unor dureri la glezna."Ma doare foarte rau glezna. Durerile sunt foarte greu de suportat. Am avut antrenament si în sala de competitii,…

- Gimnasta americana Kara Eaker, in varsta de 18 ani, a fost diagnosticata cu Covid-19 in timpul cantonamentului de pregatire pe care lotul Statelor Unite il efectueaza in Japonia, inaintea startului Jocurilor Olimpice de la Tokyo, a confirmat tatal sportivei, citat de presa americana, informeaza AFP.…

- Anul trecut nu puteai nici macar sa pui intrebarea daca nu cumva virusul a fost scapat dintr-un laborator, accidental sau voit, pentru ca te cenzura imediat feisbuc (așa cum face acum cu orice postare despre vaccin care nu trimite berbec style la “resursele” oficiale), sau iutiube sau gugal, iar slugile…

- Gimnasta romana Larisa Iordache a cucerit, sambata, 5 iunie, medalia de bronz in finala de la paralele din cadrul Cupei Mondiale de la Cairo (Egipt), cea de-a doua etapa a circuitului Challenge, informeaza Federatia Romana de Gimnastica. La o luna si jumatate de la calificarea la Jocurile Olimpice de…

- Gimnasta romana Larisa Iordache, care, in urma evolutiei de la Campionatele Europene de la Basel, s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost felicitata, miercuri, 28 aprilie, de ministrul Eduard Novak, intr-o intalnire gazduita la sediul Ministerului Tineretului si Sportului. „Salut cu mare…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a felicitat-o, miercuri, pe gimnasta Larisa Iordache pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, intr-o intalnire care a avut loc la sediul ministerului. Larisa Iordache a fost felicitata si ''pentru intregul sau parcurs…