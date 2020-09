Stiri pe aceeasi tema

- Incidentele dintre bombardierele americane care zboara in spatiul international deasupra Marii Negre si avioanele militare rusesti apar din cauza modului provocator in care Moscova vrea sa arate ca este inca o mare putere si din dorinta lui Putin de a-si intari pozitia in zona.

- Moscova are baze militare in fosta republica sovietica, agentii sai au ocupat deja televiziunea nationala belarusa, inlocuindu-i pe jurnalistii grevisti, iar Lukasenko a ajuns marioneta lui Putin.

- Ministrul rus al sanatații a aprobat folosirea primului vaccin anti-COVID-19 din lume, la mai puțin de doua luni dupa ce au fost incepute testele pe oameni. Anunțul a fost facut de președintele Rusiei, Vladimir Putin, care a spus ca fiica lui se numara printre cei care au fost vaccinați, relateaza Russia…

- Avioane de vânatoare ruse au fost trimise pentru a intercepta mai multe aeronave de recunoastere americane, în cursul unor incidente produse deasupra Marii Negre în ultimele 24 de ore, anunta autoritatile de la Moscova, potrivit Mediafax care citeaza RIA Novosti. Un avion de vânatoare…

- O noua manifestatie anti-Kremlin si anti-Putin a avut loc sambata la Habarovsk, in Orientul Indepartat al Rusiei, unde denuntarea regimului de la Moscova a inceput dupa arestarea guvernatorului local si inlocuirea acestuia cu un om care nu a locuit niciodata in regiune, relateaza AFP.

- Președintele rus, Vladimir Putin, a numit luni un guvernator interimar pentru a conduce regiunea Habarovsk (Orientul Îndepartat), zguduita de mai mult de o saptamâna de demonstrații dupa arestarea fostului guvernator acuzat ca ar fi comis mai multe crime și care l-a învins în…

- Forțele de securitate din Rusia au reținut, joi, un guvernator regional, acesta fiind acuzat ca ar fi organizat uciderea mai multor antreprenori acum 15 ani, relateaza Reuters. Potrivit imaginilor publicate de Comitetul de Investigații, agenți de securitate mascați l-au tras pe Sergey Furgal, guvernatorul…

- Piata Roșie a fost complet ocupata pentru acest eveniment. Imaginile difuzate de la fața locului aratau ca participanții la defilare nu au purtat maști. Administrația prezidențiala de la Moscova a publicat o galerie de fotografii in care arata cum s-a desfașurat parada militara. Alaturi de Putin s-au…