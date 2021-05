New York Times: Dacă stângii i s-ar împlini dorințele în privința Israelului (editorial) Imaginați-va un univers paralel, în care un guvern israelian luminat ar face aproape tot ce-i cer progresiștii din America - scrie ziarul american The New York Times într-un editorial semnat de Bret Stephens, citeaza Rador.



O încetare imediata a ostilitaților în Gaza. Ridicarea blocadei israeliene asupra circulației bunurilor spre teritoriu. Oprirea construcției de colonii în Cisiordania. Renunțarea de catre Israel la revendicarea suveranitații asupra Ierusalimului de Est. Negocieri accelerate pentru constituirea unui stat palestinian cu obiectivul restabilirii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

