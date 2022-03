Stiri pe aceeasi tema

- Statul New York va ridica obligativitatea purtarii mastii in scoli si in institutiile de ingrijire a copiilor miercuri, 2 martie, a declarat duminica guvernatoarea Kathy Hochul, mentionand o scadere importanta a cazurilor de COVID-19, informeaza Reuters.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat, vineri, despre ridicarea obigativitatii purtarii mastii de protectie in scoli, ca ”Putem sa facem lucrul acesta, nu numai cu elevii, ci si cu alte categorii de persoane, in momentul in care transmiterea comunitara dispare”,

- Fostul președinte CCR Augustin Zegrean a declarat marți, la Antena 3, dupa ce Curtea Constituționala a declarat neconstituționala ordonanța care impunea obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber, ca efectele nu intra imediat in vigoare. „Initial, legea 55 (privind masurile…

- Judecatorii Curții Constituționale a Romaniei (CCR) au stabilit, marți, ca instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție in spațiul public a fost neconstituționala. Sesizarea a fost facuta de un student.

- Ordonanta de urgenta a Guvernului 192/2020 prin care se instituia, printre altele, obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile publice, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca este neconstitutionala, a constatat Curtea

- Purtarea maștii de tip medical sau FFP2 (nu din materiale textile) in toate spațiile inchise și deschise a redevenit obligatorie. FFP inseamna „piesa faciala filtranta” și este un standard european pentru eficiența maștii. Acest tip de masca filtreaza cel puțin 94% din toți aerosolii, inclusiv virusurile…

- Polițiștii din Romania, indemnați sa REFUZE verificarea tipurilor de maști purtate de romani. Europol: „Masura aberanta!” Polițiștii din Romania, indemnați sa REFUZE verificarea tipurilor de maști purtate de romani. Europol: „Masura aberanta!” Sindicatul Europol ii indeamna pe polițiștii din strada…