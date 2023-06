New York este poluat după incendiile din Canada: riscurile generate de poluarea aerului! Orașul New York este in alerta din cauza incendiilor din Canada. Descoperiți riscurile generate de poluarea aerului! New York este poluat dupa incendiile din Canada: riscurile Orașul New York a fost poluat cu aer contaminat de incendiile devastatoare de padure din Canada. Marți, linia emblematica de zgarie-nori a fost cuprinsa de o pacla densa de fum, insoțita de un miros puternic. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

