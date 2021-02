Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Transport Metropolitan (MTA) din New York, care gestioneaza reteaua de metrou cu cele mai multe statii din lume, a decis sa recurga la vocile unor celebritati ce pot fi ascultate prin intermediul unui sistem de difuzoare, pentru a le reaminti calatorilor normele de

- Autoritatea de Transport Metropolitan (MTA) din New York, care gestioneaza reteaua de metrou cu cele mai multe statii din lume, a decis sa recurga la vocile unor celebritati ce pot fi ascultate prin intermediul unui sistem de difuzoare, pentru a le reaminti calatorilor normele de

- Metroul din New York a gasit o metoda inedita prin care ii roaga pe calatori sa fie precauți: a inceput sa utilizeze vocile unor celebritați care sa le reaminteasca oamenilor regulile sanitare pentru a impiedica astfel raspandirea noului coronavirus, transmite Agerpres.

- Autoritatea de Transport Metropolitan (MTA) din New York, care gestioneaza reteaua de metrou cu cele mai multe statii din lume, a decis sa recurga la vocile unor celebritati ce pot fi ascultate prin intermediul unui sistem de difuzoare, pentru a le reaminti calatorilor normele de securitate sanitara…

- Celebrul magazin de bijuterii Tiffany din New York, in fata caruia a luat micul dejun Audrey Hepburn in filmul "Breakfast at Tiffany's", a achizitionat un diamant de 80 de carate pentru a realiza o reeditare a istoricului sau colier, pe care l-a prezentat la Expozitia Mondiala de la New York din…

- Lovitura pentru Facebook. Gigantul ar putea fi fortat sa vanda WhatsApp si Instagram, cele mai valoroase active pe care le are Gigantul Facebook ar putea fi fortat sa-si vanda activele valoroase WhatsApp si Instagram, dupa ce Comisia Federala pentru Comert (FTC) si aproape toate statele americane au…