- Pretul mediu al unui bilet de avion platit de turistii romani in aceasta vara a fost de 147 de euro, in crestere cu 35% fata de tariful mediu inregistrat in 2020. Printre orasele preferate de romani pentru concedii se afla Paris, Londra sau Madrid, insa s-a observat si o preferinta clara pentru destinatii…

- Caravana TIFF Unlimited oprește la Rașnov, intre 17 și 19 septembrie. Proiecțiile vor avea loc in doua locații din oraș: in Piața Unirii, de la 20:30, vor rula doua comedii savuroase și un documentar spectaculos despre natura din țara noastra, ”Romania salbatica”, votat ”Cel mai popular film romanesc…

- Evenimentul „Cinema sub clar de luna” revine din 3 septembrie in Capitala, pentru al doilea an. Proiectiile vor avea in Gradina Muzeului National al Literaturii Romane (str. Nicolae Cretulescu, nr. 8), in zona Piata Romana/ Calea Victoriei, potrivit news.ro. Spectatorii vor avea ocazia sa…

- Bucureștenii sunt invitați la filme in aer liber, in fiecare saptamana, in centrul Bucureștiului: evenimentul „Cinema sub clar de luna” revine din 3 septembrie in Capitala, pentru al doilea an. Proiecțiile vor avea in Gradina Muzeului Național al Literaturii Romane (str. Nicolae Crețulescu, nr. 8),…

- Lungmetraje realizate de cineasti precum Pedro Almodovar, Pablo Larrain, Paul Schrader si Paolo Sorrentino au fost selectate in competitia de anul acesta a Festivalului de Film de la Venetia, unde Romania este reprezentata de doua productii - ”Miracol”, de Bogdan George Apetri, in competitia Orizzonti,…

- Luna iulie aduce o prima doza de umor in Baia Mare, cu un Stand Up Comedy de Varaa de zile mari. Va vor face sa radeți Gabriel Gherghe și Edi Vacariu, nimeni altul decat caștigatorul sezonului 8 al iUmor. Locația este cea cunoscuta de toata lumea și anume La Tour Baia Mare. Gabriel Gherghe este de…