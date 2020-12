Neurolog Ileana Neacă: Atenție la amețelile și durerile de cap în această perioadă! Ce pot semnala In perioada sarbatorilor de iarna, pe fondul exceselor alimentare, ale consumului de alcool sau fumatului excesiv, coroborate cu neglijarea tratamentelor pentru afecțiunile cronice, mai multe persoane se pot confrunta cu simptome carora sa nu le acorde atenția cuvenita, cum ar fi durerile de cap sau amețelile. Daca, pe langa acestea, apar și alte manifestari, sau intensitatea lor este mare, este imperios necesar sa ajungem la un medic, transmite dr. Ileana Neaca, medic neurolog. Asociate cu alte simptome, ele pot fi chiar semne de accident vascular cerebral sau infarct miocardic. Riscul de complicații… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

