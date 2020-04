Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist internațional Dorin Goian, 39 de ani, se afla in autoizolare impreuna cu familia lui la Suceava, oraș care se confrunta cu foarte multe de cazuri de coronavirus. El face un apel disperat catre autoritați sa comunice mai bine cu populația despre situația infectarilor cu coronavirus din…

- Președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, cere autoritaților sa regandeasca strategia pentru impiedicarea extinderii coronavirusului: „Nu transformați Iașul și Moldova in Lombardia Romaniei”, potrivit Mediafax.Popa cere autoritaților centrale masuri pentru blocarea extinderii focarului…

- Ion Lungu, primarul din Suceava a declarat, miercuri, la Realitatea PLUS ca s-au comandat echipamente de protecție pentru cadrele medicale ale Spitalului Județean, dar nu au ajuns inca. Edilul nu a oferit o explicație despre situația in care se afla spitalul, precizand ca acesta se afla in subordinea…

- Dupa ce peste 70 de medici, asistente și infirmieri au fost confirmați pozitiv, Spitalul Județean din Suceava este, in aceasta dimineața, martorul unor scene care vorbesc despre starea de spirit a personalului, dar și despre neglijarea normelor de protecție.Zeci de oameni din personalul medical stau…

- In aceasta seara, la Spitalul de Boli Infectioase Sfanta Parascheva au fost confirmate inca patru cazuri noi, doua din judetul Iasi si doua din Suceava. In unul dintre cazurile din Iasi gasite pozitive ar fi vorba de un medic oncolog. Surse au declarat ca persoana respectiva nu a avut contacti in spital,…

- Un tanar de 17 ani care s-a intors in urma cu 24 de ore din Bergamo este internat la Spitalul Județean de Urgența din Suceava, secția de Boli Infecțioase, cu suspiciune de coronavirus. Momentan au fostprelevate probele de rigoare care au fost trimise la Spitalul de BoliInfecțioase din Iași, singura…

- Un tanar de 17 ani din Suceava, care a ajuns luni in Romania, venind din Italia, este internat și izolat la Spitalul județean din localitate. Medicii i-au recoltat probe, care au fost trimise pentru testare la Spitalul de Boli de Infecțioase din Iași.Tanarul de 17 ani a ajuns, luni, la Suceava,…

- Diana Cimpoeșu, medic șef UPU SMURD Iași, a explicat pentru Libertatea ca elicopterul nu ar fi putut zbura sa preia cazul barbatului de 58 de ani care s-a stins din viața sambata seara dupa ce cazut in raul Trotuș de la 15 metri inalțime. Barbatul a ajuns la spital dupa mai bine de trei ore de la apelul…