Stiri pe aceeasi tema

- La Timișoara a inceput vineri evenimentul Network – Theater Schools in Europe – Intalnirea Școlilor de Teatru din Europa. Spectacole, dezbateri, ateliere, spectacole-lectura in licee din Timișoara, conferințe și un performance comun – toate alcatuiesc acest eveniment de amploare. Evenimentul, parte…

- Capitala Culturala Europeana Timișoara 2023 va gazdui, de vineri, 10 noiembrie, spectacole, dezbateri, ateliere, spectacole-lectura in licee din Timișoara, conferințe și un performance comun. Toate acestea alcatuiesc un eveniment de mare amploare: Network – Intalnirea Școlilor de Teatru din Europa la…

- Dupa primele doua reprezentații jucate in weekend cu casa inchisa – „Proștii sub clar de luna”, de Teodor Mazilu, in regia lui Felix Alexa, și „Șase comedii ușoare pentru oameni triști”, de Ștefan Caraman, in regia lui Alexandru Nagy – organizatorii celei de-a doua ediții a Festivalului Internațional…

- Elevii ar putea beneficia de gratuitate pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, opera, film, la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutii publice, in limita bugetelor aprobate, prevede o propunere legislativa pentru

- VIDEO: Spectacol cu Skepsis la Gradinița nr. 9 din Alba Iulia. ”Spiridușul jucauș” și personajele Fraților Grimm i-au fermecat pe micuți Astazi a fost o zi cu Skepsis la Gradinița cu p.p.nr.9 din Alba Iulia. Prichindeii, de la cei mai mici la cei mai mari au fost fermecați de spectacolul pus in scena…

- In perioada 30 septembrie – 1 octombrie va avea loc la Timișoara cea de-a XIII-a ediție a „25 de ore de teatru non-stop”, un festival al teatrelor independente organizat de Asociația Bis, in cadrul caruia spectacolele au loc fara incetare, timp de 25 de ore sau chiar mai mult , pentru care s-au pus…

- Meci spectaculos facut de Gloria la Dej. Gazdele au condus cu 2 la 0, dar Buzaul a revenit in repriza secunda, reușind patru goluri in 30 de minute. Unirea a deschis scorul dupa o balbaiala colectiva in defensiva Gloriei. Adrian Pop a impins balonul cu șpițul din șase metri, printre picioarele lui Greab.…

- A V-a ediție a evenimentului “Seri de Teatru și Muzica la Pontul Euxin” se va incheia in aceasta saptamana cu trei spectacole de comedie consecutive, transmit organizatorii. “Seri de Teatru și Muzica la Pontul Euxin”, eveniment organizat de Asociația culturala pentru tineret și copii Art Theatre și…