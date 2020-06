NETOPIA Payments a implementat un protocol de securitate care va reduce considerabil timpul de efectuare a plăților online Incepand de saptamana trecuta, NETOPIA Payments, cel mai mare procesator de plați electronice din Romania, a adoptat noul protocol de securitate 3D Secure 2.0, pentru toți comercianții inrolați in platforma. Potrivit companiei, intregul proces s-a desfașurat fara probleme și fara sa impacteze integrarea tehnica a celor aproximativ 20.000 de comercianți parteneri. Noul protocol de securitate 3D Secure 2.0, aflat in conformitate cu noua directiva europeana privind serviciile de plata PSD2, aduce o serie de avantaje atat pentru comercianți, cat și pentru utilizatori, mai ales din punct de vedere… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

