- Organizatorii galei in cadrul careia sunt atribuite premiile Zmeura de Aur s-au simtit astfel obligati sa creeze pentru actorul american o categorie care ii este dedicata, intitulata „Cele mai proaste interpretari ale lui Bruce Willis intr-un film din 2021”. Opt filme cu Bruce Willis vor concura in…

- Netflix a numarat lansarea a 15 filme si seriale pentru Romania, toti cei care au acces la platforma putandu-le viziona deja. Astfel, saptamana aceasta au fost lansate Three Songs for Benazir, sezonul 2 al Ada Twist Scientist, Neymar: The Perfect Chaos, sezonul 4 al The Sinner: Percy. Sezonul al 3 al…

- Emma Raducanu, 19 ani, 18 WTA, a povestit in instanța despre teroarea in care traiește, dupa ce un fost șofer de la o firma de livrare la domiciliu a vizitat-o de trei ori acasa și a furat pantoful tatalui ei drept „suvenir”, scrie Daily Mail , citat de HotNews.ro . Dupa ce a urmarit-o la televizor…

- Emma Raducanu, campioana la US Open la doar 18 ani, a anunțat marți ca a devenit ambasador global al companiei aeriene British Airways.Raducanu a postat o poza în care se afla în costum de pilot la comanda unui avion."Sunt încântata sa ma alatur familiei British…

- Campioana la US Open la doar 18 ani, Emma Raducanu reprezinta o adevarata mina de aur pentru firmele importante. Sportiva care reprezinta Marea Britanie a dat o noua lovitura de marketing semnând un angajament cu o marca de apa minerala "de lux".Raducanu a devenit ambasador Evian.…

- Guvernul ar pregati o noua taxa, referitoare la filmele distribuite pe internet. Ar fi vorba de doua proiecte de lege care prevede o taxa de 4% asupra tuturor platformelor de filme și seriale plus o alta taxa de 3% din prețul filmelor descarcate contra cost. „«Nu vom introduce taxe noi», ne zicea același…

- Tanarul sahist roman Bogdan Deac a terminat neinvins cel mai puternic „turneu elvețian” din istorie - 2021 FIDE Grand Swiss. 107 mari maeștri au luat startul in cadrul unui turneu care și-a propus sa faca istorie, atingand cel mai mare rating mediu al participanților de pana acum. Marile mize? Un fond…