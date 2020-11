Netflix testează un canal TV In mod ironic, serviciile video on demand, cele care erodeaza piata cablului TV, ar putea merge chiar bine pe modelul traditional de televiziune - exact ceea ce vrea Netflix sa testeze acum. Din cauza dezamagirii provocate de vizionarea unui film de slaba calitate, selectat cu asteptari si speranta de utilizator, acesta ajunge sa se confrunte cu un sentiment de anxietate cand se afla, din nou, in fata listelor de continut si incearca sa aleaga ceva. Utilizatorul este pus in fata luarii unei decizi, cu amintirea proaspata a timpului pierdut in fata unui film care nu i-a placut si, uneori, sfarseste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul american de streaming a lansat un canal TV, pentru consumatorii care prefera sa vizioneze continut programat, in loc sa selecteze singuri titlurile.In mod ironic, serviciile video on demand, cele care erodeaza piata cablului TV, ar putea merge chiar bine pe modelul traditional de…

- Parcul de distractii Disneyland din Paris, detinut de compania Walt Disney Co, isi va inchide din nou portile odata cu intrarea Frantei intr-o noua perioada de izolare la domiciliu pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19, a precizat joi compania, potrivit

- Producatorul de vehicule electrice Tesla Inc a anuntat luni ca va exporta sedanul Model 3 produs in China in peste zece tari europene, incepand din aceasta luna, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Tesla, care a inceput in decembrie sa livreze vehicule fabricate la fabrica sa din Shanghai, va exporta…

- Canalul de televiziune HBO va lansa o miniserie de șase episoade despre SpaceX, compania de explorare spațiala fondata de omul de afaceri Elon Musk, care a trimis prima racheta privata in spațiu. Miniseria va fi bazata pe cartea „Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future”, scrisa…

- Iliad a convenit deja sa cumpere 40% din actiunile Play de la doi actionari si a anuntat ca a depus o oferta pentru achizitia integrala a companiei, la pretul de 39 de zloti pe actiune, care este cu 38,8% mai mare fata de cotatia de vineri a titlurilor. Tranzactia, care ar fi a treia investitie in afara…

- Politia franceza a interzis joi un protest al 'vestelor galbene' programat la Paris la sfarsitul saptamanii, pe motiv ca ar putea tulbura linistea publica, informeaza Reuters. Intr-un comunicat, politia a precizat ca este interzisa si adunarea 'vestelor galbene' in anumite locuri din…

- Liderul Pro Romania considera ca actuala guvernare refuza in mod intentionat sa creasca capacitatea de testare in sistemul public, descuranjand oamenii sa se testeze, fapt care a facut ca Romania sa fie in varful clasamentului la numarul de persoane pozitive raportat la cele testate. „Sunt absolut convins…

- Compania turceasca a finalizat proiectarea tramvaielor destinate Municipiului Iasi si a intocmit un proiect de design personalizat, invitand municipalitatea ieseana sa aleaga o serie de elemente, inclusiv culoarea vehiculelor. La randul sau, conducerea Primariei Municipiului Iasi organizeaza un sondaj…