Netflix a „amenintat” de ceva vreme ca va crea o modalitate pentru ca utilizatorii secundari ai serviciului sau de streaming sa fie pusi la plata. S-a discutat despre limitari pe baza de IP, de gospodarie si de o taxa in plus pentru o alta locuinta conectata la un cont. Acum Netflix a lansat o functie care iti permite sa dai afara device-urile nedorite de pe cont. Functia e disponibila doar pe iOS sau Androud deocamdata si afiseaza ce dispozitive folosesc platforma si daca sunt neregularitati, precum membri nedoriti sau neplatitatori. Din acel hub poti apasa pe „Sign Out” si sa ii dai afara, fara…