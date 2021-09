NETFLIX fără bani! Compania testează un nou abonament NETFLIX fara bani. Cea mai mare platforma de streaming din lume testeaza un nou abonament ce ofera gratuit un numar limitat de filme și documentare. Deocamdata produsul este testat doar in Kenya, scopul acestui abonament gratuit, adresat celor ce au peste 18 ani și care folosesc un smartphone cu Android, fiind atragerea de noi abonați pe platfoma online. Conținutul disponibil se poate accesa cu un cont gratuit insa filmele și serialele nu pot fi transferate pe un alt ecran și nu pot fi descarcate. Platforma Netflix incearca prin aceasta mișcare sa convinga cat mai mulți oameni sa-și faca și abonamente… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

