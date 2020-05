Stiri pe aceeasi tema

- Netflix va incepe sa intrebe utilizatorii inactivi daca doresc sa isi pastreze calitatea de membri, iar daca nu primeste raspuns, compania va anula automat serviciul. Decizia a fost luata pentru ca oamenii sa nu plateasca un servicu pe care nu il folosesc.Citește și: Cum a intrat coronavirusul…

- Tranzacție uriașa pe piața de social media din lume. Facebook, compania fondata de Mark Zuckerberg, a cumparat Giphy, cea mai mare librarie online de GIF-uri și planuiește mai multe schimbari in zona asta, in principal pentru Instagram. Deși suma nu a fost comunicata public, analiștii cred ca suma pentru…

- YouTube tocmai a anunțat ca a semnat un contract de streaming exclusiv cu Felix Kjellberg, aka PewDiePie. „YouTube a fost casa mea pentru deja mai mult de 10 ani, iar live-urile pe platforma se simt deja ca fiind naturale, din moment ce caut constant sa creez noi tipuri de content și noi metode sa interacționez...…

- Statele Unite ale Americii au solicitat Chinei sa inchida definitiv pietele de animale vii, a declarat secretarul de stat american Mike Pompeo, mentionand legaturile dintre acestea si bolile zoonotice, potrivit Reuters.Noul coronavirus ar fi aparut intr-o piata din Wuhan (centrul Chinei) la…

- Lansarea HBO Max pare sa intre in linie dreapta. Platforma, care va fi un competitor direct la Netflix, Amazon Prime Video și Disney +, se va lansa pe 27 mai, impreuna cu 10.000 de ore de conținut numai bun de urmarit in regim de binging. Printre producții se numara FRIENDS, The Big Bang Theory, Rick...…

- Spotify incearca sa creasca si consumul de podcast-uri, asa cum a reusit cu muzica, oferind utilizatorilor o serie de playlist-uri care sa le sugereze acestora continut relevant.Playlist-urile personalizate au stat la baza succesului Spotify, reusind sa aduca in fata utilizatorilor, zilnic…

- Google lanseaza o platforma dedicata invațarii la distanța, un hub de informații și unelte menite sa ajute profesorii pe perioada crizei cauzate de virusul COVID-19. Aceasta se gasește la adresa events.withgoogle.com/g-suite-for-education-ro/ și ofera resurse in limba romana necesare profesorilor pentru…

- Facebook a anunțat ca va reduce calitatea conținutului video in Europa. Decizia este valabila și pentru Instagram, aceasta fiind luata la insistențele Comisiei Europene, care iși dorește sa pastreze o rețea de internet funcționala in aceasta perioada in care din ce in ce mai mulți europeni stau acasa.…