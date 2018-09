Netanyahu salută decizia SUA de a opri finanţarea pentru UNRWA Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat duminica decizia SUA de a opri finantarea alocata Agentiei ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA), conform unui comunicat de presa transmis de biroul sau, relateaza AFP.



Vineri, SUA, cel mai mare contributor al agentiei, au anuntat ca vor inceta sa mai acorde finantare, considerand ca activitatile UNRWA sunt 'iremediabil partinitoare', conform unei formule a Departamentului de Stat.



"Aceasta decizie este importanta si o sustinem", a afirmat Netanyahu, in vizita la o scoala din centrul Israelului, cu ocazia inceperii

Sursa articol: agerpres.ro

