- Duminica, 5 noiembrie, Antony Blinken a facut prima sa vizita la sediul Autoritații Palestiniene din Ramallah de la inceputul confruntarii sangeroase dintre Israel și Hamas din 7 octombrie. Șeful diplomației americane și-a exprimat inca o data dorința de a vedea structura guvernamentala nascuta din…

- Mahmoud Abbas a legat duminica o revenire a Autoritatii Palestiniene in Fasia Gaza dupa razboiul actual dintre Israel si Hamas, evocata de Washington, de o 'reglementare politica' care sa inglobeze si Cisiordania si Ierusalimul de Est ocupate.

- Secretarul de stat american Anthony Blinken s-a intalnit cu președintele Autoritații Palestiniene, Mahmoud Abbas, pe fondul tensiunilor dintre coloniștii israelieni și palestinienii din Cisiordania. Intalnirea lui Blinken cu Abbas a avut loc duminica la Ramallah – in Cisiordania. Inainte de aceasta,…

- Presedintele american Joe Biden a cerut duminica o crestere considerabila si imediata a fluxului de ajutor umanitar in Fasia Gaza, dupa ce Israelul a extins operatiunile militare ca raspuns la atacul Hamas din urma cu trei saptamani, informeaza AFP, citat de Agerpres."Presedintele a subliniat necesitatea…

- Anularea calatoriei presedintelui SUA, Joe Biden, In Iordania pentru a discuta despre deschiderea unui coridor umanitar in Fasia Gaza s-a facut pe baza unui consens, dupa ce liderul Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP) a anuntat instituirea unei perioade de doliu in urma bombardarii unui spital…

- Sute de persoane au murit și alte sute sunt inca sub daramaturi, in urma unei lovituri, asupra unui spital din Fașia Gaza, unde se aflau atat pacienți, cat și persoane care voiau sa se adaposteasca. Hamas a acuzat Israelul pentru atac, in timp ce Israelul a acuzat o „lansare eșuata” a unei rachete lansate…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel in timpul zilei de luni, 16 octombrie 2023, pe masura ce acestea apar.UPDATE 17 octombrie, ora 01.15: Videoclip publicat in premiera de Hamas cu o tanara ostatica rapita in atacul de la 7 octombrie…

- Dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca atacul asupra tintelor Hamas abia a inceput, avioanele israeliene de razboi au continuat sa bombardeze Fasia Gaza peste noapte, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Oficialii palestineini din domeniul sanatatii au declarat ca 140…