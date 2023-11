Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins din nou, luni, ideea unei incetari a focului in Fasia Gaza in absenta eliberarii ostaticilor rapiti de miscarea islamista palestiniana Hamas. „Nu va exista nicio incetare a focului, nicio incetare generala a focului in Gaza fara eliberarea ostaticilor…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca tara sa isi va asuma "responsabilitatea generala pentru securitatea" Fasiei Gaza pentru o perioada nedeterminata, dupa incheierea razboiului cu Hamas, informeaza AFP.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca Israelul nu este de acord cu un armistitiu cu gruparea islamista Hamas, care controleaza Fisia Gaza. El a afirmat intr-o conferinta de presa ca orice conflict face involuntar victime civile, iar ofensiva israeliana in Gaza este o batalie intre…

- Presa internaționala s-a concentrat miercuri pe eforturile diplomatice și geopolitice la criza din Orientul Mijlociu, in contextul in care președintele american Joe Biden a efectuat o vizita oficiala in Israel și o serie de manifestații propalestieniene au izbucnit in mai multe orașe și țari arabe din…

- Premierul roman Marcel Ciolacu este primul sef de guvern care viziteaza Israelul de la izbucnirea actualului conflict intre aceasta tara si miscarea islamista palestiniana Hamas in Fasia Gaza, noteaza marti DPA. Marcel Ciolacu s-a intalnit marti cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Premierul israelian…

- Soldații israelieni care se pregatesc pentru o ofensiva terestra in Fașia Gaza se vor confrunta cu o serie de provocari serioase - cladiri inghesuite, mine și tuneluri - in timp ce ii vor vana pe militanții Hamas care se amesteca printre civili, o situație ce ar putea provoca suferințe umane imense…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a convocat duminica pentru prima data cabinetul de urgenta naționala, prilej cu care a reafirmat ca va „demola” mișcarea islamista palestiniana Hamas.

- Premierul palestinian Mohammed Shtayyeh a acuzat vineri Israelul ca a comis un "genocid" in Gaza, bombardata de armata israeliana in razboiul impotriva miscarii islamiste Hamas, care controleaza Fasia Gaza, relateaza AFP."Poporul nostru din Gaza este supus unui genocid, iar Gaza a devenit o zona…