- ONU a subliniat miercuri din nou ca situația din teritoriul palestinian este tot mai grava și a anunțat ca va fi forțata sa-și opreasca operațiunile in Gaza, intrucat va ramane fara combustibil incepand de miercuri seara. La randul sau, OMS a anunțat ca cel puțin 171 de atacuri au fost comise asupra…

- Presedintele american, Joe Biden, si premierul israelian, Benjamin Netanyahu, au cazut de acord la sfarsitul saptamanii trecute ca Fasia Gaza, sub asediu, va beneficia de un "flux continuu" de ajutor umanitar, a informat Casa Alba.Israelul a ordonat duminica evacuarea a inca 14 comunitati din nord,…

- Președintele american Joe Biden va efectua miercuri o vizita de razboi in Israel, in cea mai recenta demonstrație a sprijinului copleșitor al Washingtonului pentru Ierusalim in urma atacului Hamas din 7 octombrie. El va fi primul șef de stat care viziteaza Israelul de la inceputul conflictului, pornind…

- In cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu - afectat de unul dintre cele mai grave atacuri asupra țarii sale din ultimele decenii - a adus in discuție posibilitatea de a intra in Gaza. Președintele Biden nu l-a avertizat sa nu faca…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-ar fi spus duminica președintelui american Joe Biden ca Israelul nu are alta opțiune decat sa intreprinda o operațiune terestra in Gaza ca raspuns la atacul Hamas, noteaza Axios.com.„Trebuie sa intram”, i-a spus Netanyahu lui Biden, a relatat Axios, citand…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca, convins de acest lucru, ca țara sa va este aproape de o pace “istorica” cu Arabia Saudita, prezicand ca aceasta ar putea fi incheiata de președintele american Joe Biden și ar putea remodela Orientul Mijlociu, noteaza Reuters. Cu toate acestea, in…