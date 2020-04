Netanyahu e increzator ca SUA ii vor permite anexarea Cisiordaniei in doua luni Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat duminica increderea ca Washingtonul va da unda verde Israelului in doua luni pentru a merge mai departe cu anexarea de facto a unor parti din Cisiordania ocupata, potrivit Reuters.



Palestinienii si-au exprimat indignarea fata de planurile israeliene de a-si consolida controlul asupra zonelor cucerite in razboiul din 1967, teritoriu pe care il solicita pentru a-si construi un stat propriu.



Netanyahu, anuntand un acord cu rivalul sau centrist Benny Gantz saptamana trecuta pentru formarea unui guvern de unitate nationala, a… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Norvegia, unde epidemia provocata de noul coronavirus pare sub control, s-au redeschis luni cresele, fiind un prim pas spre o ridicare lenta si treptata a restrictiilor in regat, relateaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta redeschidere a creselor, care pune capat la cinci saptamani de semi-izolare…

- Statele nu fac suficient pentru a identifica si testa fiecare caz potential de COVID-19 si au tendinta de a se axa pe masurile de distantare sociala pentru a preveni raspandirea coronavirusului, a criticat luni directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.…

- Maria Krause, expert electoral, a facut o lista cu mai multe activitati pe care le poate face oricine, din confortul propriei case, in contextul pandemiei de coronavirus. Intr-o postare pe Facebook, ea a indicat mai multe muzee care ofera tururi virtuale, dar si spectacole sau plimbari prin…

- Ca urmare a recomandarilor transmise de autoritati de a nu mai calatori in Romania in perioada urmatoare, in mod deosebit in perioada sarbatorilor pascale si raspunzand ingrijorarilor a numerosi romani aflati in Italia si Spania, tari cu importante comunitati romanesti, Smith&Smith comunica:…

- Barbatul din Gorj, primul roman de pe teritoriul tarii in cazul caruia testul de coronavirus a iesit pozitiv, nu mai are virusul in organism. Ministerul Sanatatii anunta ca a fost informat de catre reprezentantii Institutului National de Boli Infectioase "prof.dr. Matei Bals" ca pacientul…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat joi, la finalul sedintei de guvern, ca autoritatile au toate motivele sa fie optimiste ca includerea Rosiei Montane in patrimoniul UNESCO va avea loc in aceasta vara. Ministrul Culturii a fost intrebat ce mesaj a primit dupa reluarea procedurii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat vineri ca o penurie mondiala de echipament de protectie este in curs, in contextul in care epidemia noului coronavirus chinez continua, cu 630 de decese confirmate si peste 30.000 de persoane bolnave. "Lumea se confrunta cu o lipsa cronica de…

- Moscova a restrictionat deja zborurile directe catre China, iar Caile Ferate Ruse au anulat trenurile de pasageri incepand cu primele ore ale diminetii, in conditiile epidemiei cu noul coronavirus. Ultimul tren de la Beijing spre Moscova a intrat in Rusia gol, dupa ce toti cei 136 de pasageri…