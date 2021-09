Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi (40 de ani), selecționerul echipei naționale a Romaniei, a comentat rezultatul de egalitate inregistrat la Skopje, 0-0 cu Macedonia de Nord. Cronica meciului Macedonia de Nord - Romania Deși Romania nu a caștigat, ceea ce iși propusese, Radoi nu s-a declarat nemulțumit de punctul obținut.…

- Mirel Radoi, ​selectionerul echipei naționale de fotbal a României, se confrunta cu mari probleme de lot înaintea partidei cu Macedonia de Nord, în urma accidentarilor unor internationali, a cazurilor de infectare cu noul coronavirus (Dorin Rotariu si Ianis Hagi) si a cazurilor de…

- Fotbalistul echipei nationale a Romaniei, Ianis Hagi, a fost depistat pozitiv la coronavirus la un test efectuat, marti, la Skopje, acolo unde prima reprezentativa va juca, miercuri, meciul cu Macedonia de Nord din preliminariile CM 2022. "Ianis Hagi, in urma unor usoare simptome, a fost testat pozitiv…

- Fotbalistul echipei nationale a Romaniei, Ianis Hagi, a fost depistat pozitiv la coronavirus la un test efectuat, marti, la Skopje, acolo unde Naționala Romaniei va juca, miercuri, meciul cu Macedonia de Nord din preliminariile CM 2022.

- Basarab Panduru (51 de ani) a schițat echipa ideala a Romaniei pentru meciul cu Macedonia de Nord din preliminariile pentru Cupa Mondiala, programat miercuri, 8 septembrie, de la ora 21:45. Cronica meciului Romania - Liechtenstein, AICI Romania a obținut doua victorii in primele doua partide din aceasta…

- Naționala de fotbal a Romaniei s-a impus, joi, in Islanda, cu 2-0, in etapa a IV-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, dar Mirel Radoi are și motive de tristețe. Selecționerul s-a plans de accidentari. “Chiar daca deocamdata nu am realizat mare lucru, a fost o victorie mare și e și…

- Italia s-a calificat in semifinalele EURO2020 dupa victoria, 2-1 impotriva Belgiei. Faza meciului a venit de la Ciro Immobile, atacantul Italiei, care a oferit un moment comic, devenit viral dupa victoria „Squadrei Azzurra”. In faza premergatoare primului gol al meciului, inscris de Nicolo Barella,…

- Federația macedoneana de fotbal a cerut UEFA sancțiuni pentru internaționatul austriac Marko Arnautovici dupa ce, la meciul de duminica de pe Arena Naționala, acesta și-ar fi jignit un adversar. La partida de duminica, Arnautovici l-ar fi insultat pe macedoneanul Ezgjan Alioski, dupa ce a marcat…