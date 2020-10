Nereguli descoperite la Compania de Aeroporturi: lipsesc procedurile de acordare a primelor, iar investitiile sunt la pamant Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a realizat doar 4% din investitiile programate in anul 2018 si 11% din cele planificate pentru 2019 si nu are proceduri de acordare a primelor cu caracter exceptional sau a altor stimulente de aceasta natura, potrivit unui raport al Corpului de control al prim-ministrului (CCPM).



Documentarea a vizat perioada 1 ianuarie 2018 - prezent si a avut ca obiective verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la atribuirea, incheierea si derularea contractelor de achizitie la nivelul entitatii si verificarea altor aspecte considerate relevante… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

