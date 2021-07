Stiri pe aceeasi tema

- Lady Kitty Spencer, nepoata Prințesei Diana, s-a casatorit cu magnatul milionar, Michael Lewis, in Roma. Ea are 30 de ani, el, 62 de ani, este cu cinci ani mai in varsta decat tatal ei, Charles Spencer.

- Scenele șocante s-au petrecut in seara zilei de duminica, 11 iulie, in zona garii Scalea, in vreme ce grupul de romanii aștepta sa primeasca locuințe sociale, transmite quotidianodelsud.it, citat de Știri Diaspora.Cele doua femei au inceput sa se certe brusc, iar de la jigniri la lovituri cu palmele…

- Finala Euro 2020, jucata duminica seara intre Italia si Anglia, a atras in Marea Britanie cea mai mare audienta TV de la funeraliile printesei Diana, in urma cu 25 de ani, potrivit news.ro. Aproximativ 31 de milioane de britanici au urmarit, pe BBC One si ITV, finala Euro 2020 jucata pe Wembley…

- Prințul Harry, in varsta de 36 de ani, a revenit in Marea Britanie, weekend-ul trecut și a participat la evenimentul dedicat dezvelirii statuii prințesei Diana. La ceremonie, cei doi frați, William, duce de Cambridge și Harry, duce de Sussex s-au comportat ca in vremurile trecute, cand formau un duo…

- Vestea conform careia Alexandra Stan s-a maritat a luat prin surprindere pe toata lumea și, in același timp, a fost motiv de mare, mare bucurie in showbiz. Emanuel, soțul sau, a reacționat și el, dupa ce s-a aflat de casatoria in secret cu artista. Fara sa stea prea mult pe ganduri, tanarul i-a declarat…

- Prințul Charles a fost interogat in dosarul care ancheta moarta prințesei Diana, in 1997. Tragedia s-a produs la Paris, in Franța, iar Charles a fost luat la intrebari de autoritațile din Marea Britanie ca potențial martor in acest caz. Dezvaluirea a fost facuta de lordul Stevens, fostul șef al Scotland…

- Meghan Markle nu va merge impreuna cu printul Harry in Anglia, luna viitoare, pentru ceremonia in memoria printesei Diana, scrie Vanity Fair. In ciuda speculatiilor ca ducesa, care a nascut pe 4 iunie al doilea copil al cuplului, va participa la o ceremonie in semn de omagiu adus printesei…

- Rochia de mireasa a prințesei Diana va fi prezentata pentru prima oara in cadrul unei expoziții. „Royal Style in the Making” se va deschide la Palatul Kensington din Londra. Creația designerilor David si Elizabeth Emanuel are umeri largi și o trena de opt metri. Aceasta este acoperita cu perle și paiete.…