- Trei persoane au fost scoase in stare de inconstienta dintr-o fantana in satul Fintesti, comuna Naieni din judetul Buzau, au anuntat, duminica seara, reprezentantii ISU Prahova.Potrivit sursei citate, la fata locului au intervenit o autospeciala de stingere, o descarcerare si un echipaj SMURD din…

- Solista Sonia Ferrari a fost oprita in trafic de catre politisti, duminica seara, in zona bulevardului Pierre de Coubertin din Capitala in timp ce conducea un autoturism fara permis de conducere.Din primele informatii, in acest moment se afla la Sectia 9 Politie pentru audieri.Potrivit unor surse, solistei…

- Sondaj CURS – Romanii nu prea dau șanse masurii Guvernului Ciolacu de plafonare a adaosului comercial la unele alimente Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a publicat datele celui mai recent sondaj, realizat in perioada 8-20 iulie 2023. CITESTE SI BREAKING NEWS Doi copii au fost…

- O persoana a fost batuta, lovita in cap, intr-o sala de sport de sport, din orașul Voluntari, județul Ilfov.Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat, duminica dupa-amiaza, de catre un barbat, cu privire la faptul ca, la o sala de sport din orașul Voluntari, o persoana a fost agresata…

- Doi barbati, tata si fiu, au fost batuti, miercuri seara, de alti patru barbati, intr-un supermarket Lidl, situat in cartierul Titan din Bucuresti, iar paznicii magazinului nu au intervenit, informeaza Aktual24.Incidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 18:00, in supermarketul Lidl de pe strada Bratarii,…

- Astazi, 14 iunie 2023, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Secția 5 Poliție pun in aplicare un mandat de percheziție domiciliara, in București, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari privind savarșirea infracțiunii de inșelaciune.In fapt, in perioada 2021…

- Poliția Capitalei a descins la un fals medic estetician, care umfla buze fara sa dețina o diploma de calificare medicala.La data de 30 mai 2023, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București - Secția 26 Poliție au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara, in Municipiul…

- Politistii brasoveni au retinut si cerceteaza penal un barbat din localitatea Tarlungeni care a fost prins in timp ce conducea un autoturism cu numere false de inmatriculare. In plus, barbatul avea o concetratie alcoolica de peste unu la mie in aerul expirat si nici nu are permis de conducere. Masina…