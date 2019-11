Nemuritorii | PAMFLET Hora mare la Vaslui! Electoratul va juca tontoroiul pe capul lui Buzatu, care s-a bagat pana-n gat in nisip. Va fi inceputul sfarsitului unei dinastii care nu a produs nimic pentru Vaslui. Patruzeci de mii de tineri au ajuns ienicerii Europei, iar ei au otravit fantanile si au ars ogoarele pentru a opri invazia investitorilor. [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CIRC… Un urias scandal a izbucnit, seara trecuta, la sedinta Consiliului Judetean. In fata unui presedinte de judet cu apucaturi dictatoriale, aflat insa pe scaun efemer, consilierii liberali au cerut “clementa” pentru locuitorii comunei Alexandru Vlahuta. “Va rugam, domnule presedinte al CJ Vaslui,…

- AFACERI… Conducerea Consiliului Judetean Vaslui scoate la licitatie mai multe spatii de depozitare – garaje si diverse camere – de la subsolul cladirii din centrul orasului, unde a functionat in trecut Banca Nationala a Romaniei. Este vorba de cladirea de vis-a-vis de PSD Vaslui, unde acum isi are si…

- Disperat ca-i fuge presul de sub picioare, Mitica Buzatu a luat-o pe sus pe coana mare de la Guvern si vrea s-o aduca la Vaslui, in speranta ca mai iese o data. Imediat in spatele sau s-au aliniat toti lingaii pentru a pregati comitetul de intampinare, insa multi din greii partidului din judet nu prea…

- SUSTINERE?… Nori negri deasupra deputatului PSD de Vaslui, Ana Birchall, ministru interimar la Justitie. Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat ca Lia Olguta Vasilescu si Florin Iordache, doi dintre greii partidului, vor solicita, in cadrul urmatorului CEX, excluderea din partid a Anei Birchall.…

- Daca doar ziaristii ar fi fost spagari in tara aceasta, cum spune Buzatu, astazi Romania ar fi fost in locul Poloniei sau a Cehiei. Din pacate politicienii sunt spagari, iar ziaristii tonomate, iar combinatia e una ucigatoare pentru popor. Basescu, cu grade mai multe la Securitate decat Mitica al nostru…

- SCANDALOS… Ultimele declaratii publice ale liderului PSD de la Vaslui au iritat sute de ziaristi din tara, oameni care isi fac datoria in mod onest si in slujba cetateanului. La o sedinta de partid, cel care spunea despre romanii din Piata Victoriei ca sunt niste „ragalii” a avut afirmatii de-a dreptul…

- Se sparge buboiul la IPJ Vaslui si tare mai suntem curiosi sa vedem pe cine mai curata de data asta “internele”. Ca de o bucata de vreme cam toti interlopii si interloapele au cate un fratior, o surioara sau vreo sotie angajata aici din sursa externa. Nu mai vorbim de baietii care lucreaza cu jumatate…

- Plecarea lui Birchall din portofoliul Justitiei, dar mai ales lipsa lui Buzatu de la Cex-ul unde i s-a taiat capul, anunta inceputul sfarsitului acestei familii care sta la putere in Vaslui din 1992. Birchall a fost pentru Buzatu fila de cec alba cu care defila prin PSD-ul central, dar si energizantul…