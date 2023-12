Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul taie puternic tichetele pentru Rabla, dar si subvențiile pentru masini electrice și mașini noi, in general. Ecotichetul pentru masini electrice scade de la 11 mii de euro, la puțin peste 2.000 de euro, prima pentru programul Rabla se reduce la jumatate, la fel și pentru instalarea de centrale…

- Guvernul ungar a lansat vineri o noua consultare nationala menita sa ''apere suveranitatea'' Ungariei in fata unor decizii si politici promovate de Bruxelles, in timp ce premierul Viktor Orban a tinut un discurs in care a spus ca se asteapta in lunile urmatoare in cadrul UE la dispute majore "al caror…

- Guvernul a impus plafonarea plaților cash, iar bancile nu au stat mult pe ganduri. Mai multe banci din Romania și-au informat deja clienții ca au crescut comisioanele pentru retragerile de numerar sau pentru depunerile de numerar.”Te informam ca de la 1 ianuarie 2024 comisioanele vor fi modificate…

- Guvernul nu va mai plati al 13-lea salariu si prima de Craciun, aceasta fiind o noua masura de a strange cureaua.Desigur ca in mediul privat se vor putea acorda, daca nu cumva și patronii se vor lua dupa instituțiile publice.Bugetarii romani nu mai primesc prime de Craciun sau al 13-lea salariu in acest…

- Elon Musk a primit o lovitura de grație. Celebrul miliardar, considerat cel mai bogat om de pe Planeta, ar fi suferit pierderi financiare de proporții. Din ultimele informații, este vorba despre zeci de miliarde de dolari, care astazi sunt doar o amintire despre cel mai influent om de afaceri la nivel…

- Fiind sub presiunea intrarii minerilor in sala, a caror prezenta pe holul circular din jurul salii se facea auzita, Dan Martian a supus aprobarii Declaratia Camerei in trei puncte, cu privire la eveniment. In momentul votarii, usile de intrare in sala au fost date violent de pereti si grupuri masive…

- Mașini electrice din toata țara au fost prezente sambata, 23 septembrie 2023, in satul Drațov din comuna Șpring, la o adunare care a avut loc la inițiativa Electromobilitate.Ro. 25 de autoturisme au fost prezente in satul Drașov, incepand cu ora 11.00, in curtea școlii din localitate. Pasionații de…

- Industria auto din China ar trebui sa caute soluții la conflictele comerciale prin adancirea legaturilor cu partenerii europeni prin parteneriate tehnologice, potrivi unui consilier de politici chinez dupa ce Comisia Europeana a inceput o ancheta cu privire la subvențiile Chinei pentru vehiculele electrice.…