- Poliția din Berlin a revocat permisiunea pentru un protest impotriva noilor restricții anti-pandemice din cauza faptului ca manifestanții au refuzat sa poarte maști. Au fost folosite tunuri de apa pentru a dispersa mulțimea care se stransese in fața Porții Brandenburg, relateaza The Guardian.

- Federația „Solidaritatea Sanitara” a decis declanșarea protestelor in strada. Protestele incep in 5 noiembrie, in Piața Victoriei, intre orele 11:00-13:00. „Avand in vedere situația tot mai grea in care se afla salariații din sanatate, la dificultațile firești generate de pandemia COVID-19 adaugandu-se…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a anuntat vineri ca va propune un proiect de lege care sa reintroduca posibilitatea intreruperii de sarcina in cazul unor anomalii grave ale fatului, care ar duce la moartea acestuia, in incercarea de a linisti protestele de masa declansate de interzicerea aproape…

- Sute de persoane au protestat in orasul italian Napoli in noaptea de vineri spre sambata pana la primele ore ale diminetii impotriva unei interdictii de circulatie si a unei inchideri planificate a regiunii, in contextul unei cresteri importante a numarului cazurilor de coronavirus.

- Bucureștenii au primit, marți, un mesaj de RO-Alert prin care sunt informați ca indicele privind rata de infectare cu Covid-19 a depașit 3 la mia de locuitori, fiind avertizați sa respecte masurile sanitare. Locuitorii Capitalei sunt avertizați sa respecte masurile sanitare pentru a evita raspandirea…

- Cancelarul german a anuntat vineri ca in 11 din cele mai mari orase ale Germaniei sa fie impuse restrictii antiepidemice mai stricte daca se depaseste la nivel local pragul de 50 de noi cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori in decurs de o saptamana, scrie Agerpres.Masurile pot include reguli mai…

- Politia din Berlin a oprit protestul de sambata din cauza nerespectarii dinstantarii si pentru ca participantii nu purtau masca. Protestele se desfasoara in conditiile in care numarul de noi infectari cu COVID-19 este in crestere.