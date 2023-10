Nemțeni distinși cu ”Crucea Moldavă” la hramul Sf. Cuvioase Parascheva din Iași La sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași doua eleve și un cuplu din județul Neamț au fost distinși cu ”Crucea Moldava” de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei. Este cea mai inalta distincție ce poate fi acordata credincioșilor și rasplatește elevii performanți și varstnicii care se remarca drept modele in comunitate. La slujba de sambata, 14 octombrie, a primit ”Crucea Moldava” eleva Evelina Athina Bichescu, 18 ani, de la Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Piatra Neamț, nascuta in Grecia și care de la varsta de 11 ani locuieste cu familia in Piatra Neamt. Anul trecut a participat… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

