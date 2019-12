Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii, potrivit unei decizii a prim ministrului Ludovic Orban publicate, miercuri, in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro.Nelu Tataru este presedinte al PNL Vaslui.Totodata, Mihail Vestea a fost numit secretar de stat la Ministerul…

- Aradul are reprezentare in guvernul Orban. Președintele organizației municipale ALDE Arad, Iulian Octavian Stana, a fost numit secretar de stat in Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor. Decizia de numire, semnata de premierul Ludovic Orban, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei din data…

- Ionel-Ovidiu Bogdan a fost numit in functia de secretar de stat la Cancelaria prim-ministrului printr-o decizie a premierului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea)

- Nicolae Cristian Stanica a fost numit in functia de presedinte al Comisiei Nationale pentru Strategie si Prognoza, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Seful Executivului i-a numit tot luni in functia de consilier…

- Florian-Emil Dumitru a fost numit de premierul Ludovic Orban secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Decizia semnata de premier a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Florian-Emil Dumitru este membru in cadrul Federatiei Nationale Pro Agro si director…

- Vicepremierul Raluca Turcan va coordona activitatea a sapte ministere, printre care al Educatiei si Cercetarii, Sanatatii, Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, potrivit unei decizii a prim-ministrului Ludovic Orban, publicata miercuri in Monitorul Oficial, informeaza Agerpres.ro.Citește…

- 'Atata timp cat exista un Program national de dezvoltare locala (PNDL - n.r.), care poate sa cuprinda toate nevoile de finantare a unor proiecte de investitii, realizate de catre localitati, aparitia unei alte pusculite goale pentru care nu exista nicio resursa financiara, ci numai bani teoretici,…