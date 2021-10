Stiri pe aceeasi tema

- La un an de la tragedia de la Piatra Neamț in care au murit 15 oameni, dupa ce in secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din oraș a izbucnit un incendiu, Nelu Tataru, care atunci ocupa funcția de ministru al Sanatații, a declarat intr-o intervenție la Digi24 ca „nu s-au schimbat multe” in…

- “Avem o luna octombrie grea, nu suntem in varful valului 4. Inca avem o transmitere comunitara accentuata. (…) Anul trecut faceam o analiza si vedeam ca 5% din cazuri ajung la Terapie Intensiva, anul asta vedem ca in jur de 10% din cazuri ajung la Terapie Intensiva. Anul trecut spuneam ca transmiterea…

- Numarul real al cazurilor de COVID-19 nu este cel care apare in raportarile oficiale, și asta pentru ca datele oficiale au in vedere cazurile declarate. Exista și unele nedeclarate, deoarece oamenii se testeaza și acasa, iar din acest punct de vedere amploarea este mult mai mare. Fostul ministru al…

- Consilierul onorific al premierului Florin Cițu pe probleme de sanatate si in gestionarea pandemiei COVID-19, Nelu Tataru, a afirmat vineri, 10 septembrie, ca varful valului patru al pandemiei va fi peste mai puțin de o luna. „De-abia din 2023 ne așteptam la un an normal”, a precizat fostul ministru…