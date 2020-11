Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca Romania are stocuri de Remdesivir, unul dintre medicamentele folosite in tratarea cazurilor de COVID-19, si ca dozele sunt alocate in functie de numarul de pacienti care au nevoie de terapie cu acest medicament. Tataru recomanda managerilor spitalelor care trateaza pacienti cu COVID-19 sa faca din timp solicitari si sa nu astepte terminarea stocurilor.

"Noi in luna octombrie am primit 12.000 de doze. Ele sunt date pe un anumit algoritm si pe un anumit protocol stabilit de Comisia de Boli Infectioase si Terapie Intensiva catre spitale, in functie…