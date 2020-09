Stiri pe aceeasi tema

- Executivul pregatește o hotarare de guvern pentru acoperirea concediilor medicale care nu au fost date in perioada celor doua saptamani de vid legislativ din timpul pandemiei de COVID-19, a anunțat joi, ministrul Sanatații, Nelu Tataru. „Se pregateste o hotarare de guvern in acest sens. Casa (n.r. CNAS)…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi, la Braila, ca se afla in pregatire o hotarare de guvern pentru acoperirea concediilor medicale care nu au fost date in perioada celor doua saptamani de vid legislativ din timpul pandemiei de COVID 19, potrivit Agerpres.Se pregateste o hotarare de guvern…

- Rata de infectare cu noul coronavirus pe fiecare localitate din Romania a fost publicata de Ministerul Sanatații. Documentul Ministerului Sanatații, cu datele pe baza carora fiecare școala decide scenariul din 14 septembrie, scrie edupedu.ro. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca “fiecare…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat sambata ca a cerut oficialilor Uniunii Europene 10 milioane de vaccinuri anti Covid 19, in momentul in care vaccinul va intra pe piata. Ministrul a mai spus ca Romania poate avea acces la acest vaccin printr-un mecanism de cooperare pus la punct de Comisia…

- Guvernul a dezbatut, miercuri seara, in prima lectura, Ordonanta de Urgența care prevede majorarea alocatiilor copiilor, etapizat, pana in vara anului 2022, cand se va ajunge la dublarea lor. O prima majorare a alocatiilor va fi la 1 septembrie anul acesta, cu 20%, se prevede in proiectul Ministerului…

- Ministrul Sanatatii, Nalu Tataru, a declarat miercuri, la Targu Mures, ca Romania trece printr-un moment dificil ca urmare a inmultirii cazurilor de COVID-19 si ca s-a ajuns in aceasta situatie prin nerespectarea regulilor sau instigarea la nerespectarea lor. “Traim un moment dificil. Daca era sa fim…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, ca autoritatile centrale nu iau in calcul, in momentul de fata, nici amanarea inceperii noului an scolar, nici a alegerilor locale din luna septembrie, relateaza Agerpres. El a precizat ca scenariile luate in calcul impreuna cu Ministerul Educatiei…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca va semna, marti, un ordin de ministru prin care pacientii Covid-19 asimptomatici vor fi izolati acasa, insa doar dupa 10 zile de spitalizare, transmite Agerpres. Cu o zi inainte, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale din București a aratat ca…