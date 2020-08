Stiri pe aceeasi tema

- Daca șeful DSU, Raed Arafat, a venit in prima parte a zilei la Brașov, in aceasta seara a fost randul ministrului Sanatații, Nelu Tataru, sa viziteze orașul nostru. A ajuns cu elicopterul direct de la Cluj-Napoca, s-a intalnit cu autoritațile locale și a vizitat spitalul modular care va avea 28 de paturi…

- "Aceasta pandemie nu se transeaza in unitatile medicale" Foto: Catalin Radu. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca România se afla într-un context pandemic cu raspândire comunitara accentuata, el aratând ca, daca regulile sanitare nu vor fi respectate, sectiile…

- Romania a inregistrat, joi, cel mai mare numar de infectari intr-o singura zi, de la inceputul pandemiei: 1.356 de romani s-au infectat cu noul coronavirus in doar 24 de ore. De asemenea, 402 pacienti erau internati la Terapie Intensiva, un nou record inregistrat. Ministrul Sanatatii spune ca cifrele…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat miercuri, la Targu Mures, ca Romania trece printr-un moment dificil ca urmare a inmultirii cazurilor de COVID-19. El spune ca s-a ajuns in aceasta situatie prin nerespectarea regulilor sau instigarea la nerespectarea lor. „Traim un moment dificil. Daca era…

- Președintele Klaus Iohannis a tras un semnal de alarma de la Cotroceni, afirmand ca una dintre marile probleme cu care ne confruntam, in plina criza COVID-19, este lipsa unei legislații coerente și bine gandite. „Pandemia a generat o criza la nivel mondial. Ne aflam azi la aproape jumatate de an de…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca oficierea slujbelor religioase in interiorul bisericilor in prezenta credinciosilor nu va fi posibila mai devreme de 1 iulie, urmand ca decizia sa fie luata in functie de evolutia cazurilor de COVID-19. „Evaluarea si evolutia zilnica…

- PRECAUTIE… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca Romania este in stare de alerta, avand aproape 200 de cazuri zilnic si o medie de 150 de persoane la Terapie Intensiva. “Sunt conditii pentru a putea reveni gradual la o viata normala. Nu s-a terminat pandemia, nu am coborat panta. Sunt tari care…

- Istoria se repeta - de cate ori nu am auzit asta? Dar chiar așa e. Criza COVID schimba profund lumea, la fel cum a facut-o, in urma cu un secol, gripa spaniola. Pandemia din 1918 a fost documentata de scriitoarea și jurnalista Laura Spinney, iar rezultatul muncii sale, “Gripa spaniola din 1918. Pandemia…