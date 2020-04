Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 19 cadre medicale de la Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" din București sunt infectate cu COVID-19, a anunțat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. In toate cazurile au fost declanșate anchete epidemiologice.

- Nelu Tataru a anunțat ca dupa ce Romania va trece de varful pandemiei, toate spitalele vor deveni COVID-19. „Poate dupa 15 mai sa avem o scadere a numarului de infecții. Suntem in momentul in care avem mai multe focare, multe cadre medicale infectate, plus lispa personal medical. Odata atins…

- Opt cadre medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța Vrancea sunt confirmate cu Covid 19, dintre care unul este medic. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus ca este vorba despre contacți ai celor de la ISU iar ancheta epidemiologica este in desfașurare. „Au un necesar de echipamente pe care și…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, ca sunt cadre medicale infectate la nivelul fiecarui judet, insa nu a precizat exact numarul celor testate pozitiv cu COVID-19 in judetul Sibiu. Ultima raportare oficiala a Grupului de Comunicare Strategica, pe 3 aprilie, arata ca sunt 474 de…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, se afla, duminica, in judetul Constanta si verifica spitalele implicate in tratarea pacientilor cu coronavirus. Ministrul a precizat ca sunt 8 cadre medicale infectate cu coronavirus, iar situația nu este grava. In schimb, un medic cu coronavirus este la terapie…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, estimeaza ca, pana la 1 iunie, Romania va ajunge la 10.000 de cazuri de coronavirus, iar odata cu a doua jumatate a lunii mai se asteapta la o scadere progresiva a numarului de cazuri noi. „Este un numar care poate fi modificat agresiv de nerespectarea anumitor conditii”,…

- Doua doctorite de la Spitalul de Urgenta "Prof. dr. Dimitrie Gerota" sunt in stare critica, iar la nivel national sunt 184 de cadre medicale infectate cu COVID-19, a anuntat, sambata, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, citat de Agerpres.