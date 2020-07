Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca in privinta numarului de cazuri de Covid-19, Romania ramane pe acelasi trend de crestere usoara si pentru ca ne aflam in perioada de vacante, sunt zone aglomerate si atunci exista si transmitere. El i-a raspuns si presedintelui interimar al Senatului…

- Ministrul Sanatații susține ca, in acest moment, nu se ia in calcul varianta carantinarii vreunei localitați din Romania, in contextul in care de cateva saptamani, țara noastra se confrunta cu o creștere a cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Totodata, ministrul a explicat ca in prezent, ne…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca epidemia de coronavirus in Romania este la "a doua cocoasa", cu o crestere a cazurilor, inclusiv a celor grave. Totusi, situatia la terapie intensiva este sub control, iar problema izolarii unor localitati nu s-a pus in discutiile dintre decidenti."Suntem…

- Nelu Tataru a declarat in cadrul unei vizite oficiale ca se iau in calcul noi masuri cu privire la persoanele bolnave de COVID-19 care nu prezinta simptomele specifice bolii. Ministrul Sanatații a spus este posibil ca persoanele infectate cu virusul SARS-CoV-2, dar care nu prezinta simptome, sa stea…

- "Au trecut doua saptamani de la «relaxarea» masurilor restrictive de prevenire a raspandirii Covid-19. Aceasta perioada, cat si tot ceea ce urmeaza inseamna de fapt pasi spre revenirea la o viata normala. Au fost 3 luni de zile, in care intreaga lume a trecut printr-o experienta dramatica, care a…

- Sfarșitul acestei saptamani, adica perioada 1-3 mai, s-ar putea dovedi momentul care sa dea peste cap o „evoluție incurajatoare” pana acum a epidemiei de coronavirus in Romania, ceea ce ar intarzia mult așteptatele masuri de relaxare incepand din 15 mai, avertizeaza ministrul Sanatații, Nelu Tataru.…

- Nelu Tataru a vorbit despre starea spitalului de la Vaslui pe care l-a vizitat si s-a referit si la ceea ce inseamna pandemia de coronavirus pe termen scurt pentru Romania. "Inca nu am urcat acea panta, mai avem vreo doua saptamani, speram sa avem o crestere progresiva, nu exponentiala. Vom avea si…