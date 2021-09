Omul de afaceri Nelu Iordache se afla in custodia Politiei, el urmand a fi incarcerat, in urma deciziei instantei de condamnare definitiva la 11 ani si 9 luni inchisoare pentru fraude la constructia autostrazii Nadlac-Arad, au precizat surse din Politie pentru AGERPRES. "Avand in vedere decizia instantei, astazi, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigatii Criminale a pus in aplicare un mandat de executarea a pedepsei cu inchisoarea, emis pe numele unui barbat de 54 de ani. Cel in cauza este in custodia politistilor, urmand a fi incarcerat", se arata intr-un…