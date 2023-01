Public Power Corp (PPC), cea mai mare companie de electricitate din Grecia, a avansat in negocierile pentru achizitia Enel Romania, surse din interiorul companiei declarand pentru ziarul grecesc Naftemporiki ca procesul este finalizat in proportie de 70%. Cu exceptia aparitiei unor situatii neprevazute, tranzactia ar urma sa fie semnata in cel mult doua – patru […] Articolul Negocierile pentru achizitia Enel Romania, aproape finalizate. Cand ar putea avea loc tranzacția a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .