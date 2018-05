Negocieri secrete pentru un armistiţiu în Afganistan Talibanii negociaza in secret un armistitiu in Afganistan, afirma John Nicholson. ”Se desfasoara multa activitate diplomatica si dialog in culise, la niveluri multiple”, a declarat miercuri generalul Nicholson intr-o conferinta de presa cu jurnalisti, la Pentagon.



Reprezentantul militar american, in opinia caruia negocierile au un ”potential enorm”, s-a abtinut sa numeasca persoanele angajate in acest dialog, dar a spus ca lideri talibani ”de nivel intermediar si de nivel inalt” participa la el alaturi de conducatori afgani. ”As vrea sa subliniez ca ei s-au intalnit in secret. Asa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

