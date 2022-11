Stiri pe aceeasi tema

- Responsabili rusi si americani poarta discutii la Ankara, a relatat luni cotidianul rusesc Kommersant, citand o sursa, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Din delegatia rusa ar face parte seful Serviciului de Informatii Externe (SVR), Serghei Nariskin, a indicat interlocutorul publicatiei ruse. Delegatia…

- Negocierile dintre delegațiile Rusiei și ale Statelor Unite au loc in capitala Turciei, Ankara, pe 14 noiembrie. Acest lucru a devenit cunoscut ediției Kommersant. Se precizeaza ca la acestea participa directorul Serviciului de Informații Externe (SVR) Serghei Naryshkin. Detaliile și scopul discuțiilor…

- Subiectul tratativelor este necunoscut, iar intalnirea nu a fost deocamdata confirmata din surse oficiale, scrie Kommersant . Oficialii ruși și americani se intalnesc luni in capitala turca Ankara, pentru o serie de discuții, scrie ziarul Kommersant, de la Moscova. Potrivit informațiilor citate de cotidianul…

- Podul strategic Antonovski de peste raul Nipru s-a prabușit, relateaza agenția Reuters și mai multe site-uri de știri din Ucraina și Rusia. Reuters noteaza ca televiziunea publica a Ucrainei a publicat o fotografie care arata secțiuni intregi ale podului care lipsesc, nefiind deocamdata clar ce a provocat…

- Administratia americana a presedintelui democrat Joe Biden cere in privat Ucrainei sa se arate in mod public deschisa negocierilor cu Rusia si sa renunte la refuzul sau de a dialoga cu aceasta tara pana cand presedintele rus, Vladimir Putin, nu pleaca de la putere, scrie cotidianul american The Washington…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat, miercuri, decretarea legii marțiale in cele 4 regiuni ale Ucrainei pe care Rusia pretinde ca le-a anexat – Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, relateaza Reuters. “Decretul va fi trimis imediat Consiliului Federației pentru aprobare. Duma de Stat a fost…

- Ministrul german de interne l-a demis, marți, pe șeful agenției de securitate cibernetica naționala, suspectat anterior de legaturi cu Rusia și de faptul ca a compromis agenția fața de interesele rusești, a anunțat un purtator de cuvant al ministerului german, citat de Reuters. Arne Schonbohm a fost…

- Ucraina a incercuit forțele Rusiei in jurul unui bastion critic pentru Moscova in orașul Lyman, in estul țarii, intr-o operațiune care este inca in desfașurare, a declarat sambata un purtator de cuvant al armatei ucrainene citat de Reuters. Cucerirea de catre ucraineni a orașului pe care Rusia l-a folosit…