NEED FOR SPEED | Prins cu 216 km/h de polițiștii din Beclean Un tanar de 21 de ani, din Florești-comuna Nimigea, care conducea un autoturism pe direcția Bistrița-Beclean, a fost depistat de polițiștii Compartimentului Rutier Beclean, in timp ce conducea un autoturism și a fost inregistrat cu aparatul radar avand viteza de 216 km/h, pe un sector de drum cu limita legala de 50 km/h. Tanarul a fost depistat pe drumul național 17, in localitatea Podirei, in aceasta dupa-masa, in jurul orei 16.40. Acesta a fost sancționat contravențional de oamenii legii cu amenda in valoare de 1305 lei și i-a fost suspendat dreptul de a conduce pe o perioada de 90 de zile.… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

