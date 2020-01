Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, considera ca decizia Guvernului de a-și angaja raspunderea parlamentara pentru alegerea primarilor in doua tururi este o "linie roșie peste care nu se poate trece", precizand ca in cazul in care acest procedeu va fi validat, s-ar creea un precedent foarte…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, este convins ca in cazul in care actualul Guvern al Romaniei isi va da demisia si va trece si motiunea de cenzura a PSD, Ludovic Orban ”nu va mai fi premier niciodata”, mai ales ca ”toata lumea incearca sa scape de el”. PSD anunta motiune de cenzura daca…

- Liderul interimar social - democrat, Marcel Ciolacu a declarat, la Calarasi, ca liberalii confunda voturile lor cu voturile obtinute de presedintele Klaus Iohannis si ca incalca orice regula democratica si europeana incercand sa schimbe legea electorala "in timpul jocului". Ciolacu spune ca PSD va…

- „Este evident ca au fost politicieni care au sprijinit activ demersurile PNL si este evident ca aceste lucruri s-au facut in baza unor negocieri politice care s-au finalizat cu actiunile pe care le-ati vazut", a declarat Iohannis. Liderul PNL, Ludovic Orban, anuntase ca s-a aprobat un…

- Ludovic Orban este, oficial, noul premier al Romaniei! In primul sau discurs, Orban a precizat ca, dupa ce va depune juramantul la Palatul Cotroceni, va fi convocata o prima ședința de guvern.”Romania are guvern. Romania are un guvern legitim care a obținut votul de incredere al Parlamentului,…

- Guvernul Orban a trecut de votul Parlamentului. Noul cabinet a primit 240 de voturi pentru. Informația a fost confirmata in urma cu puțin timp de catre deputatul Marilen Pirtea, in direct, la Digi24. Noul executiv a fost votat și de catre parlamentari PSD și Pro Romania.

- Premierul desemnat Ludovic Orban s-a declarat încrezator ca un numar cât mai mare de parlamentari Pro România și PSD vor vota astazi pentru învestirea Cabinetului sau, în ciuda boicotului fara precedent anunțat de cele doua grupuri parlamentare. Liderul PNL a mai spus ca…

- Victor Ponta a anunțat, duminica, la Antena 3, ca parlamentarii Pro Romania care vor intra in plenul Parlamentului pentru a vota la investirea guvernului condus de Ludovic Orban vor fi excluși din partid.Fostul premier a precizat ca Pro Romania nu va vota pentru investitura și a numit ”stransura”…